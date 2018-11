कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी द्वारा एक महिला किसान पर की गई टिप्पणी से काफी विवाद उत्पन्न हो गया है. उनके इस टिप्पणी ने विरोधी दलों को उनपर निशाना साधने का मौका दे दिया है. नॉर्थ कर्नाटक में पिछले कुछ दिनों से सैकड़ों गन्ना किसान गन्ना खरीद के लिए न्यूनतम मूल्य के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे थे. तभी एक महिला किसान ने मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी की आलोचना की, जिसके बाद मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने कन्नड़ में जवाब देते हुए कहा, “थाई(मां) पिछले चार सालों से तुम कहां सो रही थी”. कुमारस्वामी ने यह भी कहा कि प्रदर्शन करने वाले लोग किसान नहीं बल्कि भड़काए हुए समूह के लोग हैं.

An opportunist CM would never respect the citizens & this is exactly what CM Kumaraswamy is doing.



Asking a women where she was sleeping for last 4 years clearly shows the individuality of Kumaraswamy.



This is beyond apologising, this is a shame & insult to women of the state. pic.twitter.com/ZFHiMP1G4c