Asian Cup 2019: प्रणॉय हल्दर की 'बड़ी भूल', और आखिरी 5 मिनट में एशिया कप से बाहर हो गया भारत

भारतीय फुटबाल टीम को यहां अल शारजाह स्टेडियम में एएफसी एशियन कप (#Asiancup2019) के ग्रुप-ए के अपने तीसरे मैच में बहरीन (#INDvBAH) के खिलाफ 0-1 से हार के साथ ही भारत एशिया कप से बाहर हो गया है. मुकाबले के आखिरी पाच मिनटों में प्रणोय हल्दर की चूक ने भारत को करीब-करीब नॉकआउट राउंड में बन चुकी जगह को खत्म कर दिया. और इसी के साथ ही करोड़ों भारतीय फुटबॉलप्रेमियों का सपना चूर हो गया. भारत 1964 में इस टूर्नामेंट का उपविजेता रहा था लेकिन टूर्नामेंट राउंड रोबिन प्रारूप में खेला गया था और केवल चार टीमों ने ही उसमें हिस्सा लिया था.

भारत के लिए मैच की शुरुआत खराब रही और दूसरे मिनट में ही सेंटरबैक अनस एदाथोडिका चोटिल हो गए. अनस चोट के कारण मैदान पर अधिक देर तक नहीं टिक पाए और कोच स्टीफन कांस्टेनटाइन ने टूर्नामेंट में पहली बार ईस्ट बंगाल के खिलाड़ी सलाम रंजन सिंह को मौका दिया. बहरीन की टीम शुरुआत से ही भारत पर हावी नजर आई। छटे मिनट में ही गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू को 18 गज के बॉक्स के अंदर बचाव करना पड़ा. भारत को बढ़त बनाने को पहला मौका 13वें मिनट में मिला. प्रीतम कोटाल ने विपक्षी टीम के बॉक्स में मौजूद फारवर्ड खिलाड़ी अशिक कुरुनियान को पास दिया लेकिन वह हेडर के जरिए गेंद को गोल में नहीं डाल पाए.

यह भी पढ़ें: Spanish League: लियोनेल मेसी का लीग में 400वां गोल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं ही बचेंगे



खेल के 22वें मिनट में हालीचरण नारजारे और 28वें मिनट में सुनील छेत्री भी गोल करने में विफल रहे. पहले हाफ में भारत के फारवर्ड खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए लेकिन डिफेंस में मौजूद खिलाड़ियों ने नॉकआउट राउंड में पहुंचे की भारत की उम्मीदों को जिंदा रखा, खासकर संदेश झिंगन ने कई मौकों पर महत्वपूर्ण टैकल किए। उन्होंने वन ऑन वन की स्थिति में बहरीन के किसी भी खिलाड़ी को गेंद लेकर आगे नहीं जाने दिया। रंजन सिंह और प्रीतम कोटाल ने भी उनका बखूबी साथ निभाया. दूसरे हाफ में भी कोई टीम एक दूसरे पर गोल नहीं कर सकीं. लेकिन मैच के आखिर मिनट में तनाव और दबाव में प्रणॉय हल्दर से गलती हो गई. प्रणोय हल्दर से यह गलती खेल के 90वें मिनट में हुई, जब उन्होंने बहरीन के शम्सन के रास्ते में टंगड़ी अड़ा दी. और रेफरी ने बेहरीन को झट से पेनल्टी किक देने में देर नहीं लगाई, तो पट से राशिद ने गेंद को नेट में डालने में चूक नहीं की.

January 14, 2011 - ???????? 2-5 ????????

January 14, 2019 - ???????? 0-1 ????????



We've come a long way and there's still a long road ahead. We shall continue to fight! #INDBAH#BackTheBlue#IndianFootball#AsianDream#BlueTigers



AFC Media pic.twitter.com/akCPq0oFnA