ASIAN GAMES: कतर को मिली 2030 एशियाई खेलों की मेजबानी, जबकि सऊदी अरब...

कतर की राजधानी दोहा 2030 में होने वाले एशियाई खेलों (Asian Games 2030) की मेजबानी करेगी. जबकि इसके चार साल बाद 2034 में इन खेलों का आयोजन रियाद में किया जाएग. इन दोनों प्रतिद्वंद्वी देशों के बीच करार के बाद बुधवार को यह फैसला किया गया. दोहा ने 2030 एशियाई खेलों की मेजबानी की दौड़ में रियाद को पीछे छोड़ा. इसके लिये मतदान एशियाई ओलिंपिक परिषद (ओसीए) की आम सभा में किये गये थे.

Congratulations to #Qatar on this great achievement



Asian Games 2030 in #Doha ????????#Doha2030@agdoha2030pic.twitter.com/p0RTJRb5pupic.twitter.com/agtW89hfqK