...लेकिन यूएस ओपन अपनी तय तारीख के अनुसार ही आयोजित होगा

अमरीकी टेनिस संघ (यूएसटीए) ने कहर कि वह स्थिति पर नजर बनाये रखेगा और जरूरत के मुताबिक बदलाव करेगा. यूएसटीए के बयान के मुताबिक, ‘‘मौजूदा समय में यूएसटीए की योजना यूएस ओपन को निर्धारित समय पर कराने की है. हम टूर्नामेंट की तैयारी का काम जारी रखेंगे''

बयान के मुताबिक, ‘‘यूएसटीए कोविड-19 महामारी के कारण तेजी से बदलते स्थिति की सावधानीपूर्वक निगरानी कर रहा है और किसी भी आकस्मिक स्थिति का सामना करने की योजना बना रहा है.' अमरीका में कोरोना वायरस संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले न्यूयार्क में ही सामने आये है, जिसके बाद अमरीकी ओपन की मेजबानी करने वाले स्टेडियम को अस्थायी अस्पताल में बदल दिया गया है जबकि लुइ आर्मस्ट्राग स्टेडियम में बीमार लोगों, स्वयंसेवकों और स्कूली छात्रों के लिए खाना तैयार हो रहा है.

An update on the cancelation of Wimbledon and further suspension of international tennis https://t.co/toJdLr5D05pic.twitter.com/Yky86STRht