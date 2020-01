आखिरकार सेरेना विलियम्स ने खत्म किया तीन साल का खिताबी सूखा, और कर दिया यह 'बेमिसाल काम'

अमरीका की स्टार सेरेना विलियम्स (Serena Williams) ने रविवार को डब्ल्यूटीए आकलैंड क्लासिक फाइनल में हमवतन खिलाड़ी जेसिका पेगुला को हराकर खिताब अपने नाम किया सेरेना (Serena Williams) ने इस तरह तीन साल के खिताबी सूखे को समाप्त किया और इस महीने होने वाले ऑस्ट्रेलियाई ओपन के लिए उम्मीदें बढ़ा दीं जिसमें वह मार्गेट कोर्ट के 24 ग्रैंडस्लैम खिताब की बराबरी करने का प्रयास करेंगी.

WTA TITLE #73 AND FIRST TITLE AS A MOM



Serena Williams wins her first title since her return from maternity leave beating Jessica Pegula 6-3 6-4 to win the #ASBClassic for the first time.



It's her first non Grand Slam title since Rome in 2016 and first since AO 2017. pic.twitter.com/yBDQo0VRJF