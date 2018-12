FLASHBACK2018: 'इन उपलब्धियों' से यह साल भारतीय टेबल टेनिस का सर्वश्रेष्ठ साल बन गया

साल 2018 आगे बढ़ रहा है. इसी के साथ ही हम आपके लिए Flashback2018 के तहत लगातार भारत या खिलाड़ियों की उपलब्धियों के बारे में आपको बताएंगे. इसी के तहत हम आपके लिए लेकर आए हैं कि टेबल टेनिस में यह साल भारत के लिए कैसा रहा. इस साल भारतीय टेबल टेनिस ने वर्ष 2018 में विश्व में अपनी खास पहचान बनाई तथा जहां मनिका बत्रा ने राष्ट्रमंडल खेलों में अभूतपूर्व प्रदर्शन किया, तो वहीं एशियाई खेलों में भारत ने दो ऐतिहासिक पदक हासिल किए. भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी शरत कमल ने इस साल में टेबल टेनिस में भारतीय प्रदर्शन के बारे में कहा कि दो पदकों की तो बात छोड़िए, अगर साल के शुरू किसी ने कहा होता कि हम एशियाई खेलों में एक पदक भी जीतेगा, तो मैं उसे मजाक समझता. यह इस तरह का साल रहा. यह मेरे लिए और भारतीय टेबल टेनिस के लिए सर्वश्रेष्ठ वर्ष रहा.

Top 50 in Table Tennis



Table Tennis has grown exponentially in the last couple of years in India!



We even won our first ever medal in Asian Games last month



These 2 Gentlemen along with Manika Batra are taking TT to another level



Manika is ranked 57 in the World! pic.twitter.com/7u18v8icMV