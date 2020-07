पूर्व विश्व जूनियर स्केटिंग चैम्पियन एलेक्सांद्रोवस्काया की मौत

ऑस्ट्रेलियाई ओलिंपिक समिति ने पूर्व विश्व जूनियर पेयर्स फिगर स्केटिंग चैम्पियन एकेटरिना एलेक्सांद्रोवस्काया के मास्को में मौत की पुष्टि की. वह 20 साल की थीं और शुक्रवार को उनकी मौत के कारण का खुलासा अभी तक नहीं किया गया.

The twenty year old Ekaterina Alexandrovskaya, former junior world champion in figure skating paired with Harley Windsor, died in the morning.

The pair split in late February 2020.

According to Russian sources, the girl committed suicide.



