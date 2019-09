वर्ल्डकप क्वालीफायर में भारत ने एशियाई चैम्पियन कतर को ड्रॉ पर रोका

पहले मैच में ओमान के हाथों दिल तोड़ने वाली हार के बाद भारतीय फुटबॉल टीम ने अप्रत्याशित प्रदर्शन करते हुए एशियाई कप विजेता कतर को फीफा वर्ल्डकप के यहां मंगलवार को हुए क्वालीफायर मैच में ड्रॉ पर रोक दिया. बुखार से पीड़ित अपने तिलिस्मी कप्तान सुनील छेत्री के बिना मैदान में उतरे भारतीय फुटबॉलरों ने जनवरी में एशियाई कप जीतने वाले कतर को कोई गोल नहीं करने दिया. पूरे मैच में गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू सितारे बन कर चमके और ग्रुप ई के मुकाबले में उन्होंने कतर को गोल नहीं करने दिया. ताजा फीफा रैंकिंग में 103 नंबर पर काबिज भारत ने वर्ल्ड में 62वें नंबर की टीम कतर को उसके ही मैदान में ड्रॉ पर रोक दिया.

???????? @IndianFootball fought hard for a road draw against ???????? Qatar while ???????? China PR posted the largest margin of victory on the day



The key talking points https://t.co/ZtYusLkCob#WCQ#WorldCuppic.twitter.com/QOIWNSkb4a