Hockey World Cup 2018: भारत का पहला मैच 28 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से, देखें टूर्नामेंट का पूरा कार्यक्रम

खास बातें टूर्नामेंट में भाग ले रही हैं 16 टीमें इन्‍हें चार पूल में बांटा गया है भारत को पूल सी में रखा गया है

Ahead of the Odisha Hockey Men's World Cup Bhubaneswar 2018, Captain Manpreet Singh discusses his temperament of leading the side and highlights on the challenging matches the team will encounter in the group stage of the tournament.#IndiaKaGame#HWC2018#DilHockeypic.twitter.com/qewepZOH5N — Hockey India (@TheHockeyIndia) November 20, 2018

ओडिशा के भुवनेश्‍वर में इस माह के अंत में शुरू होने वाले हॉकी वर्ल्‍डकप 2018 (Hockey World Cup 2018) में खेलप्रेमियों को मनप्रीत सिंह के नेतृत्‍व वाली भारतीय टीम (Indian Hockey Team)से बेहतरीन प्रदर्शन की उम्‍मीद हैं. इस महत्‍वपूर्ण टूर्नामेंट का उद्घाटन समारोह 27 नवंबर को भुवनेश्‍वर के कलिंगा स्‍टेडियम में होगा, जिसमें बॉलीवुड सितारे माधुरी दीक्षित और एआर रहमान प्रस्‍तुति देंगे. टूर्नामेंट में दुनियाभर की चुनिंदा 16 टीमें हिस्‍सा लेंगी जिन्‍हें चार पूल में बांटा गया है. भारतीय टीम को बेल्जियम, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका के साथ पूल सी में रखा गया है. 27 नवंबर को आयोजित होने वाले उद्घाटन समारोह के बाद 28 नवंबर से मुकाबलों का दौर शुरू हो जाएगा. भारतीय टीम को अपना पहला मैच 28 नवंबर को ही दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलना है.टूर्नामेंट के लिए पूल ए में अर्जेंटीना, न्‍यूजीलैंड, स्‍पेन और फ्रांस की टीमें रखी गई हैं. पूल बी में ऑस्‍ट्रेलिया, इंग्‍लैंड, आयरलैंड और चीन जबकि पूल सी में बेल्जियम, भारत, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका हैं. पूल डी में नीदरलैंड्स, जर्मनी, मलेशिया और पाकिस्‍तान को रखा गया है. टूर्नामेंट के क्‍वार्टर फाइनल मैच 12 और 13 दिसंबर को खेले जाएंगे. सेमीफाइनल मुकाबले 15 दिसंबर को होंगे जबकि फाइनल मैच रविवार 16 दिसंबर को खेला जाएगा.

बेल्जियम vs कनाडा (5 PM) और भारत vs दक्षिण अफ्रीका (7PM)अर्जेंटीना vs स्‍पेन (5 PM) और न्‍यूजीलैंड vs फ्रांस (7PM)ऑस्‍ट्रेलिया vs आयरलैंड (5 PM) और इंग्‍लैंड vs चीन (7PM)नीदरलैंड्स vs मलेशिया (5 PM) और जर्मनी vs पाकिस्‍तान (7PM)कनाडा vs दक्षिण अफ्रीका (5 PM) और भारत vs बेल्जियम (7PM)स्‍पेन vs फ्रांस (5 PM) और न्‍यूजीलैंड vs अर्जेंटीना (7PM)इंग्‍लैंड vs ऑस्‍ट्रेलिया (5 PM) और आयरलैंड vs चीन (7PM)जर्मनी vs नीदरलैंड्स (5 PM) और मलेशिया vs पाकिस्‍तान (7PM)स्‍पेन vs न्‍यूजीलैंड (5 PM) और अर्जेंटीना vs फ्रांस (7PM)ऑस्‍ट्रेलिया vs चीन (5 PM) और आयरलैंड vs इंग्‍लैंड (7PM)बेल्जियम vs दक्षिण अफ्रीका (5 PM) और कनाडा vs भारत (7PM)मलेशिया vs जर्मनी (5 PM) और नीदरलैंड्स vs पाकिस्‍तान (7PM)पूल ए की नंबर दो टीम vs पूल बी की नंबर तीन टीम (4:45 PM) और पूल बी की नंबर दो टीम vs पूल ए की नंबर तीन टीम (7PM)पूल सी की नंबर दो टीम vs पूल डी की नंबर तीन टीम (4:45 PM)और पूल डी की नंबर दो टीम vs पूल सी की नंबर तीन टीम (7PM)पूल ए की नंबर वन टीम vs पूल बी की नंबर दो और पूल ए की नंबर तीन टीम के मैच की विजेता (4:45 PM)पूल बी की नंबर एक टीम vs पूल ए की नंबर एक और पूल बी की नंबर तीन टीम के मैच की विजेता (7PM)पूल सी की नंबर एक टीम vs पूल डी की नंबर दो और पूल सी की नंबर तीन टीम के मैच की विजेता (4:45 PM)पूल डी की नंबर एक टीम vs पूल सी की नंबर दो और पूल डी की नंबर तीन टीम के मैच की विजेता (7PM)दोनों सेमीफाइनल (4PM और 6:30 PM)कांस्‍य पदक का मैच (4:30 PM) और फाइनल मैच (7PM)गोलकीपर : पीआर श्रीजेश, कृष्ण बहादुर पाठक, डिफेंडर : हरमनप्रीत सिंह, बिरेंद्र लाकड़ा, वरुण कुमार, कोथाजीत सिंह, सुरेंदर कुमार, अमित रोहिदास, मिडफील्डर्स : मनप्रीत सिंह (कप्तान), चिंग्लेनसना सिंह (उप कप्तान), नीलकांता शर्मा, हार्दिक सिंह, सुमित, फॉरवर्ड : आकाशदीप सिंह, मनदीप सिंह, दिलप्रीत सिंह, ललित कुमार उपाध्याय और सिमरनजीत सिंह.