India vs Belgium, Live: बेल्जियम ने बनाई भारत के खिलाफ 1-0 की बढ़त

Here are the 11 men who will step out on the turf to face @BELRedLions for Team India's second match of the Odisha Men's Hockey World Cup Bhubaneswar 2018.#IndiaKaGame#HWC2018#DilHockey#INDvBELpic.twitter.com/KTYhMP0Tfc — Hockey India (@TheHockeyIndia) December 2, 2018

भुवनेश्वर में खेले जा रहे हॉकी विश्व कप में भारत और बेल्जियम के बीच अहम मुकाबला शुरू हो गया है. और बेल्जियम ने पहले ही क्वार्टर में गोल दागकर 1-0 की बढ़त बना ली है. बेल्जियम की तरफ से यह गोल एलेक्जेंडर हेंड्रिक्स ने खेल के 8वें मिनट में किया.इससे पहले शुरुआत में ही बेल्जियम को दो पेनल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन उसके खिलाड़ी इसका फायदा नहीं उठा सके. इस अहम मुकाबले के लिए भारतीय टीम इस प्रकार है:

भारतीय हाकी टीम के मुख्य कोच हरेंद्र सिंह ने कहा कि पुरुष हाकी विश्व कप में रविवार को बेल्जियम के खिलाफ होने वाला मुकाबला घरेलू टीम के लिए लगभग प्री क्वार्टरफाइनल की तरह ही है. भारत को पूल सी में मौजूदा ओलिंपिक रजत पदकधारी बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका और कनाडा के साथ रखा गया है और तालिका में शीर्ष पर रहने वाली टीम सीधे अंतिम दौर के लिए क्वालीफाई कर लेगी. भारत ने शुरूआती पूल मैच में दक्षिण अफ्रीका को 5-0 से रौंदा था और बेल्जियम ने कनाडा को 2-1 से पराजित किया था.

मेजबान टीम को क्वार्टरफाइनल में स्थान सुनिश्चित करने के लिए और क्रास-ओवर से बचने के लिए बेल्जियम पर जीत की दरकार है. टूर्नामेंट के प्रारूप के अनुसार चारों पूल में शीर्ष पर रहने वाली टीम सीधे क्वार्टरफाइनल में प्रवेश कर लेंगी जबकि दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम अंतिम आठ दौर में जगह बनाने के लिये क्रास-ओवर मुकाबले खेलेंगी.

India has the upper hand when it comes to facing @BELRedLions at the World Cups. Catch these teams collide, tonight at the Odisha Hockey Men's World Cup Bhubaneswar 2018 on @StarSportsIndia, @ddsportschannel & @hotstartweets from 7 PM!#INDvBEL#IndiaKaGame#HWC2018#DilHockeypic.twitter.com/EhvM2sQ8cD — Hockey India (@TheHockeyIndia) December 2, 2018

हरेंद्र ने शनिवार को मैच से पूर्व आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि मुझे कोई दबाव नहीं लगता. अगर आप इस दबाव का लुत्फ उठाओगे तो आपको सफलता मिलेगी. मुझे लग रहा है कि कल हमारा प्री क्वार्टरफाइनल मैच है और अगर हमें सीधे क्वार्टरफाइनल में प्रवेश करना है तो हमें इसमें जीत हासिल करनी ही होगी.

.@akashdeeps985, who turned a year older today, is confident about India's preparations for their match against Belgium. He feels that the team has emerged strongly after beating South Africa, 5-0. #INDvBEL#IndiaKaGame#HWC2018#DilHockeypic.twitter.com/AwWvOByXYf — Hockey India (@TheHockeyIndia) December 2, 2018

यह भी पढ़ें: WOMEN HOCKEY: इन भारतीय महिला स्ट्राइकरों को खास प्रशिक्षण देंगे ऑस्ट्रेलियाई ग्लेन टर्नर

उन्होंने कहा कि हमने अपनी टीम की बैठक में इस पर चर्चा की है और हम एक बार में एक ही मैच पर ध्यान लगाएंगे. वर्ष 2013 के बाद से भारत का बेल्जियम के खिलाफ रिकार्ड अच्छा नहीं है, उसने इसके खिलाफ केवल पांच मैच में जीत दर्ज की है, उसे 13 मौकों पर पराजय का मुंह देखना पड़ा है लेकिन एक मुकाबला ड्रा रहा था. बेल्जियम से मिलने वाली चुनौती के बारे में पूछने पर हरेंद्र ने कहा कि भारत को जीत हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत से खेलना होगा.

Pool C will be in action, as Canada would be facing South Africa, while India would be taking on Belgium as the hosts would look to retain their top position. Catch the action as it unfolds, live at the OHMWC Bhubaneswar 2018.#CANvRSA#INDvBEL#IndiaKaGame#HWC2018#DilHockeypic.twitter.com/3eEeSftkZz — Hockey India (@TheHockeyIndia) December 2, 2018

उन्होंने कहा कि अगर आप पिछले चार-पांच वर्षों के ग्राफ को देखोगे तो बेल्जियम की टीम काफी अच्छी है. हमें हालात के अनुसार खेलना होगा. हरेंद्र ने कहा कि पिछले पांच-छह महीनों में भारतीय टीम आक्रामक हाकी खेल रही है जो हमारा हथियार होगा और हम इससे समझौता नहीं करेंगे.

VIDEO: कुछ दिन पहले ही एनडीटीवी ने भारतीय पुरुष व महिला दोनों कप्तानों से बात की थी.

उन्होंने कहा कि हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि बेल्जियम के खेलने की शैली अलग है, वह हाकी स्टिक लंबवत करके खेलती है. वे समांनातर स्टिक रखकर हाकी नहीं खेलते. इसलिये हमें इस पर ध्यान देना होगा.