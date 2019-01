भारत की साइना नेहवाल (Saina Nehwal) प्रतिष्ठित इंडोनेशिया मास्‍टर्स (Indonesia Masters) बैडमिंटन में चैंपियन बन गई हैं. फाइनल मुकाबले में साइना को उस समय विजेता घोषित किया गया जब उनकी प्रतिद्वंद्वी स्‍पेन की कैरोलिना मॉरिन ने चोट के कारण मुकाबले से हटने का फैसला किया. मॉरिन रविवार को जब मुकाबले से हटीं उस समय वे पहले गेम में 10-4 की बढ़त बनाए हुए थीं. चोट के कारण उन्‍हें दुखी मन से मैच छोड़ने को विवश होना पड़ा. साइना (Saina Nehwal) ने चीन की हे बिंगजियाओ को तीन गेम तक चले मुकाबले में 18-21, 21-12, 21-18 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी.

.@NSaina wins her #IndonesianMasters



An emotional grand finale at the #DaihatsuIndonesiaMasters: leading 10-4 in the game1 @CarolinaMarin incurred a knee injury following an awkward leap rendering her unable to continue as @NSaina lifted her 5th title #IndiaontheRisepic.twitter.com/i96Us5z4vE