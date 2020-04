अब विंबलडन हेड ने दिया बाकी शीर्ष टूर्नामेंटों को लेकर बड़ा बयान

विंबलडन प्रमुख रिचर्ड लुईस ने स्वीकार किया कि उन्हें डर है कि 2020 का बाकी टेनिस सत्र भी कोरोनावायरस (Coronavirus) की भेंट चढ़ सकता है. टेनिस के सभी टूर्नामेंट पिछले महीने के शुरू से ही बंद हैं और विंबलडन के दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार रद्द होने के बाद 13 जुलाई तक किसी टूर्नामेंट के होने की संभावना भी नहीं है.

"I'd like to thank all who love Wimbledon for their understanding of these unique and challenging circumstances. Your passion has shaped our event and continues to do so.



"We look forward to preparing a fantastic Championships in 2021."



- Richard Lewis CBE, Chief Executive pic.twitter.com/6MOO0LnWxO