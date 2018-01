PBL: इस दिग्गज ने हैदराबाद हंटर्स को फाइनल में पहुंचाया

.@CarolinaMarin Marin produced a stellar comeback whereas @saiprneeth92 displayed a masterclass as @Hyd_Hunters breezed past Delhi Dashers to seal a place in the final.



Catch the highlights here: https://t.co/hlfMemuS0V#HYDvDEL#VodafonePBL#SmashTheHouseDownpic.twitter.com/94iPWT2IoS