बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधू ने रचा इतिहास, BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स जीतने वाली पहली भारतीय

भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधू (PV Sindhu) ने रविवार को राहत की सांस ली जब वह 2017 की विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा को हराकर विश्व टूर फाइनल्स (BWF World Tour Finals 2018) के खिताबी मुकाबले में जीत के साथ लंबे समय बाद किसी बड़ी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने में सफल रहीं. सिंधू ने सीधे गेम में जीत दर्ज की और विश्व टूर फाइनल्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनीं. लगातार तीसरी बार सत्रांत फाइनल्स में खेल रही सिंधू को पिछले साल जापान की ही अकाने यामागुची के खिलाफ शिकस्त के साथ रजत पदक से संतोष करना पड़ा था लेकिन इस बार वह एक घंटे और दो मिनट चले मुकाबले में ओकुहारा को 21-19, 21-17 से हराकर खिताब जीतने में सफल रहीं.

Congratulations #PVSindhu on becoming the first Indian to win the Badminton World Federation BWF World Tour Grand Finals. #BWFWorldTourFinalspic.twitter.com/MdHwnLUUlP