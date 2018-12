भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सायना नेहवाल अपने साथी बैडमिंटन खिलाड़ी परुपल्‍ली कश्यप से शादी के बंधन में बंध गई हैं. पूर्व वर्ल्ड नंबर एक खिलाड़ी सायना और कश्यप ने कोर्ट में घरवालों की मौजूदगी में शादी की. सायना ने कश्यप के साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर फ़ैन्स के साथ शेयर करते हुए लिखा कि बेस्ट मैच ऑफ़ माई लाइफ़...और हैशटैग just married भी लिखा. दोनों ने 16 दिसंबर को कुछ ख़ास दोस्तों के लिए पार्टी भी रखी है. सायना के पिता हरवीर सिंह ने कहा, ‘‘साइना ने अदालत के नियमों के तहत सुबह 11.30 बजे शादी की.'' यह शादी साइना के साइबराबाद के रायदुर्गम स्थित घर ओरियोन विला में संपन्न हुई. यह भी पढ़ें: दीपिका-रणवीर का एक और वीडियो VIRAL, देखें कैसे तैयार हुए उनके वेडिंग आउटफिट्स

Best match of my life..#justmarriedpic.twitter.com/cCNJwqcjI5