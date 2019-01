अमेरिका की सेरेना विलियम्स (Serena Williams) ने प्रतिष्ठित ऑस्‍ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप (Australian Open) के क्‍वार्टर फाइनल में जगह बना ली है. सेरेना ने टूर्नामेंट के चौथे दौर में सोमवार को शीर्ष वरीयता प्राप्त रोमानिया की सिमोना हालेप (Simona Halep)को तीन सेट तक चले मुकाबले में हराया. करियर में अब तक 23 ग्रैंडस्लैम खिताब जीत चुकी सेरेना ने विश्व रैंकिंग में पहले स्थान पर काबिज हालेप को 6-1, 4-6, 6-4 से शिकस्त दी. इस जीत के साथ ही सेरेना ने मारग्रेट कोर्ट के रिकॉर्ड 24 ग्रैंडस्लैम खिताब की बराबरी की ओर मजबूत कदम बढ़ा दिया है. सेरेना का क्वार्टर फाइनल में चेक गणराज्य की आठवीं वरीयता प्राप्त कैरोलिना प्लिस्कोवा से मुकाबला होगा.

