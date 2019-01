हार्दिक पंड्या और केएल राहुल को बड़ा झटका, आस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड दौर पर 2 नए युवाओं ने ली जगह

भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) के खिलाड़ी हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) और केएल राहुल (KL Rahul) द्वारा टीवी शो 'कॉफी विद करण' (Koffee With Karan) में महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी के कारण ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दौरे से बाहर कर दिया गया है. दोनों ही खिलाड़ियों ने महिलाओं से जुड़े सवाल पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, जिसकी वजह से पहले सीओए के सदस्य विनोद राय ने मैच पर पाबंदी लगाने का बात की थी. जिसके बाद बीसीसीआई (BCCI) ने ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड दौरे पर होने वाले वनडे और टी-20 मैचों के लिए हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) और केएल राहुल (KL Rahul) की जगह दो नए खिलाड़ियों को भेजने का फैसला लिया.

हार्दिक पंड्या व केएल राहुल को बीसीसीआई का भारत लौटने का फरमान, दोनों तत्काल प्रभाव से निलंबित

BCCI: Vijay Shankar & Shubman Gill to replace KL Rahul & Hardik Pandya in ODI side. He will be a part of the squad for the ODI series in Australia & the tour to New Zealand. Shubham Gill has been picked for the ODI & T20I series in New Zealand. pic.twitter.com/iH6XO9YazF