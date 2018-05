सुनील छेत्री बोले, इस बात से मिला कांस्टेनटाइन को फायदा

Let's go to 2018 FIFA World Cup with #KiaInIndia . Click here to know more: https://t.co/kRA8aIkuXa @KiaMotorsIN pic.twitter.com/MKqbOsANX6

भारतीय फुटबाल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने पिछले कुछ साल में टीम के शानदार प्रदर्शन का श्रेय कोच स्टीफन कांस्टेनटाइन को देते हुए कहा कि उन्होंने टीम में बहुत सारे युवा खिलाड़ियों को मौका दिया है. सुनील छेत्री ने किया मोटर्स इंडिया द्वारा आयोजित टैलेंट हंट प्रोग्राम के दौरान कहा कि भारतीय टीम ने कांस्टेनाटाइन के नेतृत्व में शानदार प्रदर्शन किया है. जब वह कोच बने थे तब बहुत सारे अनुभवी खिलाड़ी टीम छोड़कर जा रहे थे, उस समय उन्होंने बहुत सारे युवा खिलाड़ियों को मौका दिया जो हमारे बहुत अच्छी चीज रही. उन्होंने यह भी माना कि कोच कांस्टेनटाइन के नेतृत्व में टीम में साकारात्मक बदलाव आए हैं. छेत्री ने कहा कि वह हमारे लिए बहुत अच्छे कोच साबित हुए हैं. उनके खेलने का तरीका है और वह अलग फॉरमेशन से खेलते हैं जो टीम के लिए अभी तक बेहतर रही है और टीम के अंदर साकारात्मक बदलाव आए हैं.

