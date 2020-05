कुछ ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं भारत में फिर से खेलों को शुरू कराने के लिए, खिलाड़ी खुश

भारतीय खेलों के मैदान पर फूंक-फूंक कर कदम रखे जा रहे हैं. मसलन दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में तक़रीबन हर रोज़ 700 खिलाड़ी खेलने आते हैं. लेकिन इन दिनों इनमें से एक बार में 20 फ़ीसदी खिलाड़ियों को ही एक साथ मैदान पर आने की इजाज़त दी जा रही है. वो भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के ज़रिये. शुरुआत में मुश्किलें कम नहीं हैं. दिल्ली की टेनिस खिलाड़ी शीरीन तीन महीने बाद स्टेडिम आईं और घंटे भर बाद ही मायूसी के साथ लौट रही हैं.

To attract the best sporting talent to the coaching sector in India, every year 46 eminent athletes will gain direct admission to the flagship Diploma Course for Sports Coaching in NSNIS, Patiala. @KirenRijiju wants to enhance the level of coaching so as to create more champions. pic.twitter.com/Gb2CtEmo4p