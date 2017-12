भारत के तीन टेनिस खिलाड़ियों युकी भांबरी, रामकुमार रामनाथन और अर्जुन काधे को सीधे यहां 30 दिसंबर से छह जनवरी तक चलने वाले टाटा ओपन के मुख्य ड्रा में जगह मिली है. यहां के महालुंगे बालेवाड़ी स्टेडियम में होने वाले एटीपी 250 वर्ल्ड टूर टूर्नामेंट टाटा ओपन महाराष्ट्र के आयोजकों ने शनिवार को वाइल्ड कार्ड की घोषणा की. विश्व रैंकिंग में 116वें स्थान पर काबिज 25 साल के भांबरी टूर्नामेंट के एकल वर्ग में भाग लेने वाले भाारत के शीर्ष खिलाड़ी हैं. पिछले एक साल से वह अपनी लय बरकरार रखने में कामयाब रहे हैं. नवंबर में उन्होंने केपीआईटी-एमएसएलटीए चैलेंजर प्रतियोगिता के फाइनल में रामनाथन को हराया था।



