कुछ इस प्लानिंग के साथ ओलिंपिक क्वालीफायर्स के लिए शिविर आयोजित करेगा खेल मंत्रालय

खेल मंत्री किरेन रिजीजू ने रविवार को कहा कि उनका मंत्रालय ओलिंपिक के लिए क्वालीफाई कर चुके खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय शिविरों को इस महीने के अंत से चरणबद्ध तरीके से शुरू करने की योजना बना रहा है, लेकिन अन्य को सितंबर तक इंतजार करना होगा. रिजीजू ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण लगे देशव्यापी लॉकडाउन के कारण उनका मंत्रालय भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के केंद्रों में ट्रेनिंग शिविर शुरू नहीं कर पाया. पहले लॉकडाउन तीन मई तक था जिसे अब 17 मई तक बढ़ा दिया गया है. रिजीजू ने फिक्की के वेबिनार ‘कोराना एवं खेल: द चैम्पियंस स्पीक' में कहा, ‘‘शिविर चरणबद्ध तरीके से शुरू होंगे. पहले हम एनआईएस पटियाला और बेंगलुरू के साई में ट्रेनिंग शुरू करेंगे जहां इस समय एथलीट ठहरे हुए हैं. इस महीने के अंत से बेंगलुरू और पटियाला में ट्रेनिंग शुरू करने की उम्मीद है'. उन्होंने कहा, ‘शिविर उन खेलों के लिए होंगे, जिसमें हमने ओलिंपिक के लिए क्वालीफाई कर लिया है या उन खेलों के लिए होंगे, जिसके भविष्य में ओलिंपिक क्वालीफिकेशन हैं.'

Health is a national priority so we will open up sports activity gradually. But we are working out detail plans for future course of actions. I'm happy to speak at #FICCIWebinar on 'Corona & Sports: The Champions Speak'#IndiaFightsCoronapic.twitter.com/6enaKnYNJd