World Boxing Championship 2019 Final:...तो भारतीय मुक्केबाजी में अमित पंघाल इतिहास रच देंगे

करोड़ों भारतीय खेलप्रेमियों की नजरें आज रात बॉक्सर अमित पंघाल (Amit Panghal) और शाखोबिदिन (Amit Panghal vs Shakhobidin Zoirov) जोइरोव के बीच वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के तहत 48-52 किग्रा भार वर्ग के मुकाबले पर लगी हुई हैं. अगर अमित पंघाल (Amit Panghal) यह मुकाबला जीत लेते हैं, तो वह वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के इतिहास के पहले बॉक्सर बन जाएंगे. बता दें कि उनसे पहले विजेंदकर सिंह (2009), विकास कृष्ण (2011), शिवा थापा (2015) और गौरव बिधुरी (2019) ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक जीत चुके हैं, लेकिन ये सभी मुक्केबाजों का पदक कांस्य तक ही सिमटा रहा.

CREATED HISTORY!

India's #AmitPanghal becomes the FIRST-EVER Indian boxer to reach the finals of #AIBAWorldChampionhsips, he defeated BIBOSSINOV Saken from ???????? in a split decision of 3:2.

WELL DONE #AmitPanghal. pic.twitter.com/bWB9feebmC