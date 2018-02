WTA RANKING: क्वितोवा ने फिर से की शीर्ष दस खिलाड़ियों में वापसी

No words right now, just happiness pic.twitter.com/a4895luzbw

चाकू से हुए हमले में चोटिल होने के कारण काफी समय तक टेनिस से बाहर रहने के बाद पिछले साल चेक गणराज्य की टेनिस खिलाड़ी पेट्रा क्वितोवा ने अपना अच्छा प्रदर्शन जारी रखते हुए एक बार फिर शीर्ष-10 खिलाड़ियों में स्थान हासिल कर लिया है, महिला टेनस संघ (डब्ल्यूटीए) की सोमवार को जारी ताजा रैंकिंग में यह जानकारी दी. समाचार एजेंसी एफे का रिपोर्ट के अनुसार, कतर ओपन में क्वितोवा के हाथों उलटफेर का शिकार होने वाली डेनमार्क की कैरोलिना वोज्नियाकी इस रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार हैं.रोमानिया की सिमोना हालेप दूसरे स्थान पर ही काबिज हैं. स्पेन की गार्बिने मुगुरुजा को भले की कतर ओपन के फाइनल में क्वितोवा के हाथों हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने यूक्रेन की एलिना स्वितोलीना को पछाड़ते हुए डब्ल्यूटीए रैंकिंग में तीसरा स्थान हासिल किया है. स्वितोलीना अब चौथे स्थान पर हैं.

.@Petra_Kvitova claims the @QatarTennis title!



Downs Muguruza, 3-6, 6-3, 6-4 for 13th consecutive victory and a return to the Top 10! pic.twitter.com/ivjdoQ774x