कोरोनावायरस के कारण रिटायरमेंट को सोचने पर मजबूर है यह भारतीय खिलाड़ी, ट्वीट कर कहा, 'काश दूसरे खेलों की तरह..'

अभ्यास नहीं कर पाने से परेशान एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता तैराक (Swimmer) वीरधवल खाड़े (Virdhawal Khade) ने रविवार को कहा कि अगर कोरोना वायरस (Coronavirus) के कारण लगे प्रतिबंधों की वजह से स्वीमिंग पूल आगे भी बंद रहते हैं तो वह खेल से संन्यास लेने पर विचार कर सकते हैं. खाड़े ने कहा कि अभ्यास की बहाली में देरी से टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympic) से पहले भारतीय तैराकों को बहुत नुकसान हो रहा है. थाईलैंड, आस्ट्रेलिया और ब्रिटेन सहित कई देशों ने अपने तरणताल खोल दिये हैं और तैराकों को अभ्यास की अनुमति दे दी है लेकिन भारत में गृह मंत्रालय ने भले ही प्रतिबंधों में ढील देने की घोषणा की कि लेकिन कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे मामलों के कारण तरणताल खोलने की अनुमति नहीं दी. खाड़े ने ट्वीट किया, ‘‘तैराकी से संन्यास लेने पर विचार करना पड़ सकता है. फिर से तैराकी शुरू करने को लेकर कोई समाचार या संदेश नहीं मिला है। चाहता हूं कि तैराकी को भी अन्य खेलों की तरह से आंका जाए. उन्होंने अपने इस ट्वीट में खेल मंत्री किरेन रीजीजू और भारतीय तैराकी महासंघ को भी टैग किया है.

Might have to consider retiring from swimming . No news or communication of any sorts for being able to start swimming again .

Wish swimming was treated the same as other sports in India .@IndiaSports@RijijuOffice@KirenRijiju@swimmingfedera1@Nihar44190177