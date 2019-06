Asus ROG Phone 2 के डिस्प्ले को लेकर सामने आई ये अहम बात

खास बातें ROG Phone का अपग्रेड होगा ROG Phone 2 Asus ROG Phone 2 को इस साल जुलाई में किया जा सकता है लॉन्च Asus ROG ने की Tencent Games से पार्टनरशिप की घोषणा

Asus ROG Phone 2 गेमिंग फोन के एक प्रमुख फीचर की पुष्टि हो गई है। असूस ने खुलासा किया है कि ROG Phone 2 में 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले होगा। चीन की माइक्रोब्लॉगिंग साइट वीबो पर जारी पोस्टर से यह बात सामने आई है। Asus ROG टीम पहले ही इस बात को कंफर्म कर चुकी है कि रोग फोन के अपग्रेड वर्जन यानी ROG Phone 2 गेमिंग फोन को जुलाई में लॉन्च किया जाएगा। कुछ समय पहले घोषणा की गई थी कि Asus ROG ने चीन के टेंसेंट गेम्स (Tencent Games) के साथ पार्टनरशिप की है ताकि मोबाइल यूज़र्स के लिए नए गेमिंग अनुभव को डेवलप किया जा सके। यह बात फिलहाल स्पष्ट नहीं है कि गेमिंग स्मार्टफोन को भारत कब लाया जाएगा।

वीबो पर एक पोस्ट में कंपनी ने इस बात की पुष्टि की है कि Asus ROG Phone 2 में 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले होगा जिसे लेकर ऐसा दावा किया जा रहा है कि यह आगामी Under the One Man गेम के लिए अनुकूल होगा। असूस रोग फोन 2 के डिस्प्ले को लेकर ऐसा भी कहा जा रहा है कि यह फाइटिंग गेम्स के लिए भी अनुकूल होगा। यह भी कहा गया है कि "अधिक लोकप्रिय 120 हर्ट्ज गेम्स" जल्द ही आ रही हैं।

ROG Phone 2 के लिए Asus ने की Tencent Games के साथ पार्टनरशिप

Photo Credit: Asus/ Weibo

याद करा दें कि यह बात पहले ही पता है कि ROG Phone 2 को जुलाई में लॉन्च किया जा सकता है। गौर करने वाली बात है कि हाल ही में लॉन्च हुए OnePlus 7 Pro में 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले है और पिछले साल लॉन्च किए गए Razer Phone 2 में 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले है। पहले Asus ROG फोन को भारत में नवंबर 2018 में 69,999 रुपये की कीमत के साथ लॉन्च किया गया था। रिव्यू में हमने पाया था कि फोन की परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ बहुत अच्छी थी।

बेहतर परफॉर्मेंस के लिए ROG Phone में स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर दिया गया था जिसकी सर्वाधिक गति 2.96 गीगाहर्ट्ज़ है। उम्मीद है कि ROG Phone 2 को स्नैपड्रैगन 855 चिपसेट के साथ उतारा जा सकता है।