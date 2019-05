Motorola One Vision हो सकता है 15 मई को लॉन्च, 48 मेगापिक्सल का कैमरा होगा इसमें

खास बातें Motorola One Vision में फुल-एचडी+ रिजॉल्यूशन वाला 21:9 डिस्प्ले होगा मोटोरोला वन विज़न में एक्सीनॉस 9610 प्रोसेसर दिए जाने की उम्मीद Motorola One Vision में 3,500 एमएएच की बैटरी दिए जाने का दावा

Motorola One Vision पिछले कुछ महीनों से सुर्खियों का हिस्सा रहा है। अब मोटोरोला ब्रांड के इस स्मार्टफोन के लॉन्च किए जाने की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं। कथित लॉन्च पोस्टर से पता चला है कि Motorola One Vision को ब्राज़ील में 15 मई को लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा एक अलग रिपोर्ट में रिटेलर्स के हवाले से दावा किया गया है कि Motorola One Vision को आधिकारिक तौर पर ब्राज़ील के साउ पोलो शहर में 15 मई को लॉन्च किया जाएगा। पुरानी रिपोर्ट के मुताबिक, फोन सैमसंग एक्सीनॉस 9610 प्रोसेसर के साथ आएगा। इसमें दो रियर कैमरे होंगे।

XT1970 मॉडल नंबर वाले मोटोरोला वन विज़न को हाल ही में ब्लूटूथ एसआईजी सर्टिफिकेशन मिला था। यह भी लॉन्च की ओर एक इशारा था। अब टिप्सटर सुधांशु अंभोरे ने एक पोस्टर ट्वीट किया है जो कथित तौर पर 15 मई को होने वाले Motorola के लॉन्च इवेंट का है। दावा किया गया है कि Motorola One Vision (कोडनेम Robusta) को इस महीने ही ब्राज़ील के साउ पोलो में लॉन्च किया जाएगा।

Canaltech की रिपोर्ट में रिटेलर्स के हवाले से दावा किया गया है कि यह Motorola फोन आधिकारिक तौर पर 15 मई को पेश किया जाएगा। Motorola One Vision को गूगल की एआरकोर वेबसाइट पर लिस्ट किया गया था। बीते महीने ही होल पंच डिस्प्ले से लैस इस फोन की ग्राफिक्स से बनी तस्वीरें भी सामने आईं थी। इसे हाल ही में Geekbench पर भी लिस्ट किया गया। लिस्टिंग में फोन 6 जीबी रैम और एंड्रॉयड पाई से लैस था। पुरानी रिपोर्ट के मुताबिक, Motorola One Vision में फुल-एचडी+ (1080x2520 पिक्सल) रिजॉल्यूशन वाला 21:9 डिस्प्ले होगा। लेकिन स्क्रीन की साइज़ का पता नहीं चल पाया है।

फोन में सैमसंग के एक्सीनॉस 9610 प्रोसेसर दिए जाने की उम्मीद है। यह 4 जीबी रैम और 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज के साथ आएगा। Motorola इस फोन में 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर कैमरा देगी। यह वीडियो 3डी एचडीआर, लॉन्ग एक्सपोज़र, डिजिटल वेलबिइंग और डॉल्बी ऑडियो जैसे फीचर को भी सपोर्ट करेगा। फोन में 3,500 एमएएच की बैटरी दिए जाने का दावा है। फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट को लेकर कुछ नहीं पता है। उम्मीद है कि कंपनी अपने इस हैंडसेट को भारतीय मार्केट में भी लॉन्च करेगी।