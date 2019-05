Nokia 6.1 Plus और Nokia 5.1 Plus पर मिल रही है 1,750 रुपये की छूट

खास बातें नोकिया 6.1 प्लस के 4 जीबी रैम वेरिएंट पर मिल रही है छूट Nokia 5.1 Plus के 3 जीबी रैम वेरिएंट को बेचा जा रहा है सस्ते में एयरटेल की ओर से 2,000 रुपये का कैशबैक और 240 जीबी 4जी डेटा मिलेगा

डिस्काउंट और लुभावने ऑफर्स के लिए आमतौर पर ई-कॉमर्स वेबसाइट को जाना जाता है। कम ही मौका होता है जब कंपनियां खुद ही किसी प्रोडक्ट को सीमित समय के लिए सस्ते दाम में बेचती हैं। अगर आप Nokia 6.1 Plus या Nokia 5.1 Plus खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो यह बेहतरीन वक्त है। इन दोनों नोकिया स्मार्टफोन को सस्ते में खरीदने के लिए नोकिया इंडिया की वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा। Nokia 6.1 Plus का 4 जीबी रैम वेरिएंट और नोकिया 5.1 प्लस का 3 जीबी रैम वेरिएंट 1,750 रुपये के प्रमोशनल डिस्काउंट के साथ नोकिया के ऑनलाइन स्टोर पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा एयरटेल सब्सक्राइबर्स को अतिरिक्त फायदा भी दिया जा रहा है।

Nokia 6.1 Plus और Nokia 5.1 Plus को Nokia ई-शॉप से “DEAL1750” प्रोमो कोड इस्तेमाल करके सस्ते में खरीदा जा सकता है। डिस्काउंट के अलावा खरीदारों को एयरटेल की ओर से 2,000 रुपये का कैशबैक और 240 जीबी 4जी डेटा मिलेगा।

2,000 रुपये की कैशबैक राशि मासिक आधार पर 50 रुपये के 40 कूपन के तौर पर दी जाएगी। इसके लिए एयरटेल सब्सक्राइबर्स को Airtel के 199 रुपये, 249 रुपये या 448 रुपये वाले रीचार्ज प्लान को चुनना होगा। वहीं, 240 जीबी डेटा 12 अलग-अलग रीचार्ज के साथ 20 जीबी की किश्त में दिया जाएगा।

नोकिया के ऑनलाइन स्टोर पर 1,750 रुपये के डिस्काउंट के बाद नोकिया 6.1 प्लस के 4 जीबी रैम वेरिएंट की प्रभावी कीमत 13,749 रुपये हो जाएगी। जबकि आमतौर पर यह 15,499 रुपये में बिकता है। डिस्काउंट Nokia 6.1 Plus के सभी कलर वेरिएंट के लिए है।

जहां तक Nokia 5.1 Plus के 3 जीबी रैम वेरिएंट का सवाल है तो 1,750 रुपये के डिस्काउंट के बाद इसकी प्रभावी कीमत 8,849 रुपये हो जाती है।