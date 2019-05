Nokia 8.1, Nokia 7.1, Nokia 6.1 और Nokia 8 Sirocco पर मिल रहा है डिस्काउंट

खास बातें 24 मई तक चलेगी Nokia Phones Fan Festival सेल Nokia 8.1 के 4 जीबी रैम वेरिएंट पर छूट के लिए "FAN600" कोड करें इस्तेमाल Nokia 7.1, Nokia 6.1 और Nokia 8 Sirocco पर भी मिल रही है छूट

Nokia ब्रांड का नया स्मार्टफोन खरीदने का विचार कर रहे हैं तो यह खबर खास आप लोगों के लिए है। Nokia Phones Fan Festival Sale के तहत Nokia 8.1, Nokia 7.1, Nokia 6.1 Plus और Nokia 8 Sirocco स्मार्टफोन के साथ 6,000 रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। नोकिया फोन फैन फेस्टिवल सेल 24 मई तक चलेगी। HMD Global ने हाल ही में Nokia 6.1 Plus और Nokia 5.1 Plus स्मार्टफोन की कीमत में भी कटौती की घोषणा की थी।

नोकिया इंडिया की वेबसाइट पर बने Nokia Phones Fan Festival सेल पेज़ पर Nokia 8.1 के 4 जीबी रैम वेरिएंट पर 6,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन इसके लिए आपको "FAN6000" प्रोमोकोड को अप्लाई करना होगा। नोकिया 8.1 के 6 जीबी रैम वेरिएंट पर 4,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है और इसके लिए प्रोमोकोड "FAN4000" का इस्तेमाल करना होगा।

याद करा दें कि Nokia 8.1 को भारत में पिछले साल दिसंबर में लॉन्च किया गया था। भारत में नोकिया 8.1 के 4 जीबी रैम और 64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट को 26,999 रुपये में उतारा गया था। इस साल फरवरी में 6 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज वेरिएंट को 29,999 रुपये में उतारा गया था।

Nokia 7.1, Nokia 6.1 Plus और Nokia 8 Sirocco स्मार्टफोन पर 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट के लिए ग्राहकों को "FANFESTIVAL" प्रोमोकोड का इस्तेमाल करना होगा। एचएमडी ग्लोबल ने हाल ही में नोकिया 6.1 प्लस और नोकिया 5.1 प्लस की कीमत में सीमित समय के लिए कटौती की थी।