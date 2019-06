Redmi K20 Pro और Redmi K20 भारत में लॉन्च होने से 4 हफ्ते दूर!

खास बातें Redmi K20 की शुरुआती कीमत 1,999 चीनी युआन (लगभग 20,200 रुपये) है रेडमी के20 प्रो की शुरुआती कीमत 2,499 चीनी युआन (लगभग 25,200 रुपये) है दोनों Redmi स्मार्टफोन 48 मेगापिक्सल के कैमरे से हैं लैस

Redmi K20 Pro और Redmi K20 भारत में कब लॉन्च होंगे? इस सवाल का जवाब मिलता हुआ दिख रहा है। जानकारी दी गई है कि रेडमी के-सीरीज़ के दोनों ही फोन भारत में लॉन्च होने से चार हफ्ते दूर हैं। यह खुलासा Xiaomi इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनु कुमार जैन ने किया। Redmi K-सीरीज़ के दोनों ही फोन बीते महीने चीन में लॉन्च हुए थे। हाल ही में शाओमी ने ट्वीट किया था कि Redmi K20 Pro दुनिया का 'सबसे तेज़ स्मार्टफोन' है। बता दें कि Redmi K20 Pro स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर के साथ आता है जबकि Redmi K20 में स्नैपड्रैगन 730 प्रोसेसर है। दोनों ही फोन 8 जीबी तक रैम से लैस हैं। मार्केट में Redmi K20 Pro की भिड़ंत OnePlus 7 Pro से होगी। यह फोन भी पॉप-अप सेल्फी कैमरा मॉड्यूल और इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है।

मनु कुमार जैन ने एक ट्वीट के ज़रिए Redmi K20 Pro और Redmi K20 के लॉन्च के संबंध में इशारा दिया है। उन्होंने लिखा, "One step at a time, one punch at a time, and one round at a time. Let's do it, guys. Let's show them how it's done. 4 weeks to go" अफसोस कि लॉन्च की तारीख को लेकर अभी भी कुछ नहीं बताया गया है।

गौर करने वाली बात है कि यह पहला मौका नहीं है जब मनु कुमार जैन ने रेडमी के20 प्रो और रेडमी के 20 को भारत में लॉन्च के संबंध में कोई जानकारी दी है। इस महीने ही उन्होंने टीज़र ज़ारी करके इशारा दिया था कि Redmi K20 Pro और Redmi K20 भारतीय मार्केट में जुलाई के मध्य में लॉन्च हो सकते हैं। लेटेस्ट ट्वीट से भी यही इशारा मिलता है।

बीते हफ्ते Xiaomi इंडिया ने Redmi K20 Pro का टीज़र ज़ारी किया था। इसमें दावा किया गया था कि यह दुनिया का सबसे तेज़ स्मार्टफोन है। इशारा साफ है, कंपनी दमदार स्पेसिफिकेशन के दम पर OnePlus 7 Pro को चुनौती देना चाहती है।

Redmi K20, K20 Pro की भारत में कीमत (अनुमान)

कीमत को लेकर कोई टीज़र नहीं जारी किया गया है। लेकिन भारत में Redmi K20 और K20 Pro के दाम चीनी मार्केट के आसपास ही रहने की उम्मीद है।

चीनी मार्केट में नए रेडमी के20 प्रो की शुरुआती कीमत 2,499 चीनी युआन (लगभग 25,200 रुपये) है। इस दाम में 6 जीबी रैम+ 64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट बेचा जाएगा। 6 जीबी रैम+ 128 जीबी, 8 जीबी रैम+ 128 जीबी और 8 जीबी रैम+ 256 जीबी स्टोरेज वेरिएंट की कीमत क्रमश: 2,599 चीनी युआन (लगभग 26,200 रुपये), 2,799 चीनी युआन (लगभग 28,200 रुपये) और 2,999 चीनी युआन (लगभग 30,200 रुपये) है।

Redmi K20 की शुरुआती कीमत 1,999 चीनी युआन (लगभग 20,200 रुपये) है, इस दाम में 6 जीबी + 64 जीबी स्टोरेज वेरिएंट बेचा जाएगा। फोन के 6 जीबी + 128 जीबी वेरिएंट की कीमत 2,099 चीनी युआन (लगभग 21,200 रुपये) होगी। हैंडसेट के 8 जीबी रैम और 256 जीबी स्टोरेज वेरिएंट को 2,599 चीनी युआन (करीब 26,200 रुपये) में बेचा जाएगा।

Redmi K20 Pro के स्पेसिफिकेशन

डुअल-सिम (नैनो) वाला रेडमी के20 प्रो स्मार्टफोन एंड्रॉयड 9 पाई पर आधारित मीयूआई 10 पर चलता है। फोन में 6.39 इंच का एमोलेड फुल-एचडी+ (1080x2340 पिक्सल) स्क्रीन है, इसका आस्पेक्ट रेशियो 19.5: 9 आस्पेक्ट रेशियो है। स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो 91.9 प्रतिशत है। Redmi K20 Pro स्मार्टफोन हार्डवेयर डीसी डिमिंग सपोर्ट और इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर से लैस है।

Redmi K20 Pro में 2.85 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा-कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ है। साथ ही इसमें ऐड्रेनो 640 जीपीयू और 8 जीबी तक रैम है। अब बात कैमरा सेटअप की। Redmi ब्रांड के इस फोन में तीन रियर कैमरे हैं, 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है जो सोनी आईएमएक्स586 सेंसर से लैस है और इसका अपर्चर एफ/1.75 है। 13 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा है, वाइड-एंगल लेंस के साथ और तीसरा सेंसर 8 मेगापिक्सल का है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 20 मेगापिक्सल का पॉप-अप सेल्फी कैमरा दिया गया है।

Redmi K20 Pro में जान फूंकने के लिए 4,000 एमएएच की बैटरी है जो 27 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट से लैस है। रेडमी के20 प्रो में यूएसबी टाइप-सी पोर्ट और 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक भी दिया गया है। कनेक्टिविटी की बात करें तो फोन में वाई-फाई 802.11एसी, ब्लूटूथ वर्जन 5.0, जीपीएस और एनएफसी सपोर्ट दिया गया है।

फोटो, वीडियो और अन्य चीजों को सेव करने के लिए 256 जीबी तक स्टोरेज है, माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से स्टोरेज को 512 जीबी तक बढ़ाना संभव है। फोन की लंबाई-चौड़ाई 156.7x74.3x8.8 मिलीमीटर और वज़न 191 ग्राम है।

Redmi K20 के स्पेसिफिकेशन

रेडमी के20 का डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशन लगभग Redmi K20 Pro से मिलते-जुलते हैं। लेकिन Redmi K20 में ऑक्टा-कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730 प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ है। Redmi K20 के तीन वेरिएंट हैं, 6 जीबी रैम/64 जीबी, 6 जीबी रैम/128 जीबी स्टोरेज और 8 जीबी रैम/256 जीबी स्टोरेज वेरिएंट। यह फोन 18 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट से लैस है।