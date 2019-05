Redmi Note 7 सीरीज़ का अनोखा कीर्तिमान, दुनियाभर में बिके 1 करोड़ से ज्यादा हैंडसेट

Xiaomi आज चीनी मार्केट में अपने नए स्मार्टफोन Redmi K20 को लॉन्च करेगी। इससे पहले चीनी कंपनी ने बड़ा खुलासा किया है। शाओमी का दावा है कि वह ग्लोबल मार्केट में रेडमी नोट 7 सीरीज़ के 1 करोड़ से ज़्यादा स्मार्टफोन बेचने में सफल रही है। बता दें कि इन फोन को लॉन्च हुए चार महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। Xiaomi के सीईओ ली जून और अन्य अधिकारियों ने इस कीर्तिमान का ऐलान ट्विटर पर किया है।

ली जून द्वारा अपने वीबो अकाउंट पर साझा किए गए पोस्ट के मुताबिक, Redmi Note 7 सीरीज़ के स्मार्टफोन दुनियाभर के यूज़र्स के बीच लोकप्रिय रहे हैं। इस वजह से ही लॉन्च होने के 4 महीने के भीतर ग्लोबल मार्केट में 1 करोड़ से ज़्यादा हैंडसेट बिक चुके हैं।

WOW! What an amazing accomplishment!

Globally we have sold over 10 million Redmi Note 7 series in just 129 days, marking another major milestone for the awesome #RedmiNote7 series.

We couldn't have gotten to this landmark moment without our amazing Mi Fans!#NoMiWithoutYoupic.twitter.com/Kx7NlkNNEF