इस इंटरनेशनल आर्टिस्ट ने जताई ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ में काम करने की इच्छा, Twitter पर लिखी यह बात

भारतीय अमेरिकी अभिनेता कल पेन (Kal Penn) ने ट्विटर पर भारतीय कॉमेडी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) में काम करने की इच्छा जाहिर की है. अमेरिका में जन्मे गुजराती कल पेन (Kal Penn) ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा करते हुए यह इच्छा जाहिर की. वीडियो में वह गुजराती किरदार 'लेडिस भाई' के अंदाज में नजर आ रहे थे. पेन (Kal Penn) ने लिखा, लेडीज भाई से मिलिए, एक पुराना गुजराती किरदार, मसखरी कमीज पहने.

विराट कोहली ने कुछ इस अंदाज में मनाया पत्नी अनुष्का शर्मा का बर्थडे, शेयर किया रोमांटिक Video

A post shared by Kal Penn (@kalpenn) on Apr 29, 2019 at 6:11am PDT

Gadchiroli IED Blast: माओवादी हमले पर बॉलीवुड से आया रिएक्शन, बोले- आतंकवाद बर्दाश्त नहीं...

इस पर वीडियो देखने वाले कई प्रशंसकों ने उन्हें 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) के लिए काम करने का सुझाव दिया. इस पर उन्होंने कहा, 'आप मजाक कर रहे हैं लेकिन यह एक लक्षय रहा है.' कल पेन के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर यह मुद्दा चर्चा का विषय बन गया. जिस पर शो के निर्माता असित मोदी ने कहा कि कल पेन (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) का शो में होना शानदार होगा. हमारे शो में बॉलीवुड के कई दिग्गज शिरकत कर चुके हैं. अब समय आ चुका है कि हमारे शो में कल पेन (Kal Penn) जैसे इंटरनेशनल अभिनेता भी आएं. उन्होंने कहा कि कल पेन (Kal Penn) की कॉमिक टाइमिंग कमाल है. हम उनकी इच्छा को हकीकत में बदलते हुए देखना चाहेंगे.

दीपिका पादुकोण ने इस अंदाज में बास्केट में डाली बॉल, बार-बार देखना चाहेंगे Video

You joke but this has legit been a goal. ????

Cc: @TMKOC_NTFhttps://t.co/dKwQblLryG