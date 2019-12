आसिम रियाज ने लड़कियों को बताया 'कमजोर' तो एक्ट्रेस ने दी चुनौती- मेरे साथ टास्क कर ले तेरी सोच न बदल दी तो...

बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) हाउस में जमकर हंगामा चल रहा है और जब बात टास्क की आती है तो यह हंगामा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है. कभी बिग बॉस हाउस में दोस्त रहे सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) और आसिम रियाज (Asim Riaz)में इन दिनों जबरदस्त दुश्मनी चल रही है. टास्क के दौरान यह दुश्मनी और भी भयानक रूप से सामने आती है. कल भी बिग बॉस हाउस में कप्तानी को लेकर टास्क चल रहा था, और इसमें आसिम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला में धक्कामुक्की हो जाती है, इसे लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त रिस्पॉन्स भी आया. लेकिन सिद्धार्थ और आसिम की लड़ाई चल रही थी और इसमें आसिम रियाज कुछ ऐसा कह गए जिसपर टेलीविजन एक्ट्रेस और बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट काम्या पंजाबी (Kamya Punjabi) ने ट्वीट किया है और आसिम रियाज को चुनौती तक दे डाली है.

Dint expect #HindustaniBhau to take sidharth's name... he just saved him from nominations! Galti karne waale se jyada galat, galti solve naa karne wala kaise ho gaya ? @ColorsTV@sidharth_shukla#BB13