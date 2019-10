अजय देवगन और काजोल ने इस होस्ट को जमकर मारे गुब्बारे तो तालियां बजाने लगी 'कपिल शर्मा की दादी'- देखें Video

अजय देवगन (Ajay Devgn) और काजोल (Kajol) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में बॉलीवुड के सिंघम यानी अजय देवगन बॉलीवुड एक्ट्रेस और पत्नी काजोल के साथ जमकर मस्ती करते नजर आ रहे हैं. अजय देवगन और काजोल की ये मस्ती बेवजह नहीं है बल्कि वे एक टीवी शो के दौरान होस्ट मनीष पॉल को वॉटर बैलून के साथ निशाना बना रहे हैं. इस वीडियो में काजोल और अजय देवगन की कमाल की केमिस्ट्री नजर आ रही है, तो वहीं मनीष पॉल खुद को बचाते नजर आ रहे हैं. मनीष पॉल का नया शो 'मूवी मस्ती विद मनीष पॉल (Movie Masti with Maniesh Paul)' जल्द ही जीटीवी पर शुरू होने जा रहा है.

'द कपिल शर्मा शो' में हुई पुराने सदस्य की वापसी, आते ही कपिल शर्मा पर उतारा गुस्सा- देखें Video

War Box Office Collection Day 2: ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की 'वॉर' का बॉक्स ऑफिस पर चला जादू, कमाए इतने करोड़

मनीष पॉल के नये शो 'मूवी मस्ती विद मनीष पॉल (Movie Masti with Maniesh Paul)' में बॉलीवुड सितारे और गेम शो के जरिये खूब मस्ती करेंगे. बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन (Ajay Devgn) ने एक वीडियो अपने ट्विटर एकाउंट पर पोस्ट किया है, जिसमें वे होस्ट मनीष पॉल को ही निशाना बना रहे हैं. इस वीडियो में अजय देवगन के साथ काजोल (Kajol) भी हैं. पहले वह मनीष पॉल की फोटो पर गुब्बारे बरसाते हैं तो उसके बाद वे मनीष पॉल के ही पानी भरे गुब्बारे मारने लगते हैं.

Sye Raa Narsimha Reddy ने तोड़ा 'वॉर' का रिकॉर्ड, सिनेमाघरों में मचाया तूफान

Drama.Masti.Movies…. The show has it all…

India, get set to LOL with our super-cool host Maniesh Paul

Watch him on on 'Movie Masti with Maniesh Paul' starting 5th October, every Sat-Sun 9:30 PM only on #ZeeTV.#MovieMasti#LolWithManieshPaul@ManishPaul03pic.twitter.com/cqufFuZ4nL