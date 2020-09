कैरी मिनाती ने Bigg Boss 14 में जाने की खबरों पर तोड़ी चुप्पी, बोले- जो भी आप पढ़ते हो, उस पर विश्वास...

टेलीविजन का सबसे पॉपुलर रियलिटी शो 'बिग बॉस (Bigg Boss 14)' को लेकर हाल ही में खबरें आ रही थीं की मशहूर यूट्यूबर कैरी मिनाती (Carry Minati) इस शो में कंटेस्टेंट के रूप में नजर आएंगे. जिसके बाद से ही अजय नागर उर्फ कैरी मिनाती ट्विटर पर भी ट्रेंड कर रहे थे. यूट्यूबर के फैन्स इस खबर से काफी हैरान थे. अब हाल ही में कैरी मिनाती (Carry Minati Twitter) ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है. दरअसल, हाल ही में अजय नागर यानी कैरी मिनाती ने एक ट्वीट कर इन सब खबरों को खारिज कर दिया है.

I am not going in Bigg Boss!

Don't believe in everything you read.