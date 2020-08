पीएम मोदी और रजनीकांत के बाद अब बेयर ग्रिल्स के साथ एडवेंचर की दुनिया का हिस्सा बने अक्षय कुमार, देखें Video

अक्षय कुमार कुमार (Akshay Kumar) द्वारा 'इंटू द वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स' (Into The Wild With Bear Grylls) के इस टीजर में दोनों ही कलाकार कहीं जंगलों में घूमते तो कहीं रस्सियों से लटकते हुए नजर आ रहे हैं. इस टीजर को देखकर कहा जा सकता है कि शो का लेवल बिल्कुल अलग ही तरह का होने वाला है. इस वीडियो में अक्षय कुमार के साथ-साथ बेयर ग्रिल्स का अंदाज भी काफी जबरदस्त लग रहा है. इंटू द वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स के इस टीजर को देखकर फैंस में भी काफी एक्साइटमेंट है. लोगों के कमेंट्स को देखकर कहा जा सकता है कि वे बेसब्री से इस शो के रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं.

बता दें कि अक्षय कुमार से पहले रजनीकांत और पीएम नरेंद्र मोदी भी बेयर ग्रिल्स के साथ उनके शो का हिस्सा बन चुके हैं. रजनीकांत (Rajinikanth) और बेयर ग्रिल्स के लिए 'इंटू द वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स' (Into The Wild With Bear Grylls) की शूटिंग बांदीपुर टाइगर रिजर्व पार्क में की. इस शूटिंग के दौरान रजनीकांत के घायल होने की भी कई खबरें आई थीं, हालांकि बाद में खुद बेयर ग्रिल्स ने इस बात पर अपनी सफाई दी थी. वहीं, पीएम नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट पार्क में बेयर ग्रिल्स के साथ उनकी शो की शूटिंग की थी.