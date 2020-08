Amazon Prime Video ने मिर्जापुर के फैन्स का आभार व्यक्त करते हुए वीडियो किया रिलीज

Preity Zinta ने किचन गार्डन में उगाए लाल-लाल टमाटर, पौधे से तोड़ यूं खुश हुईं एक्ट्रेस- देखें Video

#ms2w but just this one last time pic.twitter.com/Ux2qbMJtPc — amazon prime video IN (@PrimeVideoIN) August 21, 2020

अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) ने एक शो-रील बनाई है जिसमें मिर्जापुर के प्रति प्यार और पागलपन को दर्शाया गया है. इस दिलचस्प वीडियो में उन विभिन्न तरीकों को दिखाया है जिसके जरिये प्रशंसकों ने निर्माताओं से कांटेक्ट करने की कोशिश की है जिसमें उन्हें पर्सनल मैसेज से ले कर कमैंट्स और ट्वीट्स शामिल है. यहां तक ​​कि अपने प्यार को व्यक्त करने के लिए फैंस ऑन-ग्राउंड इवेंट्स में भी शिरकत कर चुके हैं.

क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की मंगेतर धनाश्री वर्मा ने यूं किया बॉलीवु़ड गरबा, Video 4 करोड़ के पार

यह वीडियो एक विसुअल नैरेटिव के साथ आगे बढ़ता है जिसके जरिये प्रसंशकों के प्यार को कई अनोखे तरीकों से दर्शाया गया है. अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video) ने अपने सोशल मीडिया पर यह वीडियो शेयर किया है और लिखते हैं,"#ms2w but just this one last time”.