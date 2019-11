KBC में छत्रपति शिवाजी के सवाल पर अमिताभ बच्चन ने मांगी माफी, ट्वीट कर कहा- हमारा अपमान करने का...

सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम 'कौन बनेगा करोड़पति' (Kaun Banega Crorepati) उर्फ केबीसी (KBC) में छत्रपति शिवाजी महाराज (Chhatrapati Shivaji Maharaj) के संदर्भ में पूछे गए एक सवाल को लेकर विवाद खड़ा हो गया था. शो के मेकर्स पर आरोप लगाए गए कि सवाल के कारण, 17वीं शताब्दी के मराठा योद्धा का अपमान हुआ. केबीसी में पूछे गए उस सवाल को लेकर ट्विटर पर लोगों ने 'कौन बनेगा करोड़पति' के मेकर्स से माफी की मांग की थी. बीजेपी (BJP) की महाराष्ट्र इकाई के विधायक नितेश राणा ने भी शिवाजी महाराज (Chhatrapati Shivaji) के संबंध में दिए गए अपमानजनक संदर्भ के लिए शुक्रवार को माफी की मांग की.

No disrespect meant at all .. apologies if it has hurt sentiments .. https://t.co/ynPav4DYfO