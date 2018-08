महानायक अमिताभ बच्चन न सिर्फ बड़े पर्दे बल्कि स्मॉल स्क्रीन के मेगास्टार हैं. अभिनेता ने शनिवार को पॉपुलर टेलीविजन गेम शो ' कौन बनेगा करोड़पति ' (केबीसी) के 10वें सीजन की शूटिंग शुरू कर दी है. अमिताभ का कहना है कि इस शो से उनका पुराना नाता रहा है. इस मौके पर 75 वर्षीय अभिनेता ने शो के कुछ बीते पलों की यादों को अपने ब्लॉग में बयां किया. बच्चन वर्ष 2000 से इस शो के साथ जुड़े हैं. उन्होंने लिखा, पहले दिन केबीसी की शूटिंग के दौरान आशंकाओं और घबराहट से भरा था.. केबीसी को भारत में 18 वर्ष हो गए हैं और यह 10वां सीजन है... जिसमें से अधिकांश मेरे साथ जुड़ा है... अजीब है पर सच है....

T 2904 - KBC begins again .. !! Its been 18 years and the 10th season now .. been a long association , never possible without your love and support .. pic.twitter.com/cUpFXJyqIK