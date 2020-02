Bigg Boss 13: विजेता को लेकर मेकर्स और सलमान खान में फिर ठनी, बॉलीवुड एक्टर ने किया दावा- देखें Tweet

देश के सबसे मशहूर टीवी रियलिटी शो यानी बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) का आज ग्रैंड फिनाले होने जा रहा है. इसी के साथ इस सीजन के विनर का नाम भी दर्शकों को पता चल जाएगा. सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें जोरों पर हैं कि इस बार सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) ही विनर होंगे. बिग बॉस 13 के घर की हर अपडेट देने वाले बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने फिर से एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने सलमान खान (Salman Khan) और शो के मेकर्स के बीच हुई बहस का दावा किया है. उनका यह ट्वीट जमकर वायरल हो रहा है.

Today I got full report, how #Manisha did shout on #Sallu when he tried to interfere. She clearly told to #Sallu that #SidharthShukla will be the winner of #BiggBoss13 whether Salman wants to host next season or not. I revealed full script before 20 days. https://t.co/7r4JoVpFNQ