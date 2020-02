जॉन सीना के बाद हॉलीवुड के इन सुपरस्टार्स ने भी किया आसिम रियाज का सपोर्ट, किया यह ट्वीट

बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) के कंटेस्टेंट आसिम रियाज (Asim Riaz) की पॉपुलैरिटी देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लगातार बढ़ती ही जा रही है. आसिम रियाज को खिताब का प्रबल दावेदार भी बताया जा रहा है. सोशल मीडिया पर आसिम रियाज (Asim Riaz) को लेकर कई ट्रेंड भी चल रहे हैं. बिग बॉस 13 के इस प्रतिभागी और उनके फैन्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है. बीते दिनों WWE सुपरस्टार जॉन सीना (John Cena) ने उनकी तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की थी और अब फास्ट एंड फ्यूरियस (Fast And Furious) की टीम भी उनके समर्थन में उतर आई है.

@AsimRiazTeam_ Welcome to the Fast Family. #F9 comes out in theaters May 22. Reply #stop to unsubscribe. pic.twitter.com/KycmQa2sMq