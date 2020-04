आसिम रियाज ने दिया हिमांशी खुराना से ब्रेकअप की बात पर जवाब, बोले- कोई फर्क नहीं पड़ता कि...

'बिग बॉस 13' के दौरान आसिम रियाज (Asim Riaz) और हिमांशी खुराना (Himanshi Khurana) का रिश्ता काफी सुर्खियों में था. लेकिन बीते दिन हिमांशी खुराना के एक ट्वीट ने सबको हैरान करके रख दिया. दरअसल, अपने ट्वीट में हिमांशी खुराना ने लिखा था कि कोई भी हमें साथ नहीं देखना चाहता है. इस बात को लेकर उनके फैंस ने काफी रिएक्शन दिया था. लेकिन हाल ही में हिमांशी के ट्वीट को लेकर आसिम रियाज ने जवाब दिया है. अपने ट्वीट में आसिम ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं. आसिम रियाज का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है, साथ ही लोग इसपर जमकर कमेंट भी कर रहे हैं.

@realhimanshi BABE I AM WITH YOU NO MATTER WHAT THEY SAY OR DO.!!!