आसिम रियाज ने दी शहनाज गिल के लिए कुर्बानी तो बिग बॉस विनर बोले- कर्म ने शहनाज के पैर में लाया है...

'बिग बॉस 13' (Bigg Boss 13) में बीते दिन कैप्टेंसी के टास्क के लिए शहनाज गिल (Shehnaz Gill) और विशाल सिंह (Vishal Singh) ने खूब मशक्कत की. इस टास्क में कंटेस्टेंट को जीत हासिल करने के लिए घरवालों से उनकी कीमती चीज को नष्ट करवाना था. ऐसे में जहां रश्मि देसाई (Rashami Desai) ने विशाल के लिए अपनी फैमिली फोटो नष्ट कर दी तो वहीं आसिम रियाज (Asim Riyaz) ने अपनी सबसे प्यारी वर्क आउट बेल्क को शहनाज गिल की खातिर खराब कर दिया. आसिम की इस कुर्बानी को लेकर जहां हर कोई उसकी तारीफ कर रहा तो वहीं हाल ही में 'बिग बॉस 3' के विनर विंदू दारा सिंह (Vindu Dara Singh) ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि कर्मा ने आसिम को शहनाज के पैरों में ला दिया.

Asim a kind hearted person?

After stabbin Sidharth and Shefali J he had no option but to choose @shehnaazshine



The rest realised there was a 3rd option after Arti refused!



Karma neh Abb shehnaaz keh pair main laya hai aur bahut jaldi Sid keh pair main bhi ayega!#BB13