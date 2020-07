ऑस्ट्रेलियन फैन ने कपिल शर्मा के नाम पर रखा अपनी बेटी का नाम, तो कॉमेडी किंग ने यूं किया रिएक्ट

कॉमेडियन कपिल शर्मा (Kapil Sharma) ने अपनी कॉमेडी से जनता के बीच खूब नाम कमाया है. उनके फैन्स देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं. हाल ही में कपिल शर्मा (Kapil sharma Twitter) के डाइहार्ड फैन ने अपनी बेटी का नाम उनके नाम पर रख दिया. इस बात की जानकारी ट्विटर के जरिए दी गई. दरअसल, कपिल का यह फैन भारत का नहीं, बल्कि ऑस्ट्रलिया के सिडनी का है, जिसने कॉमेडी किंग के नाम पर अपनी बेटी का नाम रख दिया है. फैन ने अपनी बेटी का नाम कपिल के नाम पर 'कोपिला' रखा है. इस खबर को कॉमडी किंग तक पहुंचाने के लिए फैन के भाई ने ट्वीट किया, जिस पर कपिल ने भी रिएक्ट किया है.

It was the naming ceremony of my brother's daughter in Sydney, Australia day before yesterday, and he said , i want you as kapil, your name will be “Kopila” , We asked him why this name in Australia? He replied “i know nobody can take place as real as @KapilSharmaK9 “