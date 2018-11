सलमान खान को फिर डस गई 'नागिन', बिग बॉस की वजह से करवा बैठे बुरा हश्र

बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान टीवी पर अब धीरे-धीरे पीछे होते जा रहे हैं. सोनी इंटरटेनमेंट पर सलमान खान ने होस्ट के तौर पर 'दस का दम' रिएलिटी शो किया था, जो खास प्रभावित नहीं कर सका. इसके बाद बिग बॉस सीजन 12 शुरू हुआ. इस बार इंटरटेनिंग कंटेस्टेंट की कमी की वजह से टीआरपी में गिरावट देखने को मिली. फिलहाल ब्राडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया (BARC) के रेटिंग के अनुसार पिछले हफ्ते टॉप पर 'नागिन 3' (Naagin 3) रही. यानी सलमान खान को 'नागिन' ने डंसते हुए काफी पीछे छोड़ दिया है. 'नागिन 3' टीवी शो के सामने बिग बॉस जैसा बड़ा रिएलिटी शो फीका पड़ गया.बिग बॉस में डेढ़ महीने के भीतर 3 वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की एंट्री हो चुकी है, इसके बावजूद इंटरटेनमेंट में कमी रह गई है. यानी बिग बॉस की टीम को इंटरटेनमेंट लाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ रही है.

