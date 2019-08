Man Vs Wild: बेयर ग्रिल्स ने किया खुलासा, शाकाहारी होने के बावजूद PM मोदी ने इस तरह जंगलों में किया गुजारा

डिस्कवरी चैनल पर आने वाले शो 'मैन वर्सेज वाइल्ड (Man Vs Wild)' के स्पेशल एपिसोड में बेयर ग्रिल्स (Bear Grylls) और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) एक साथ दिखाई देंगे. 'मैन वर्सेज वाइल्ड (Man Vs Wild)' कें एंकर बेयर ग्रिल्स (Bear Grylls) शो में कई बार नॉनवेज खाते भी दिखाई देते हैं. ऐसे में लोगों के मन में सवाल था कि पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) भी उनके साथ रहकर नॉनवेज खाएंगे या नहीं? हालांकि, यह सवाल पूरी तरह साफ हो चुका है. दरअसल, बेयर ग्रिल्स (Bear Grylls) ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि वह शो में नॉनवेज ना खाकर उन्होंने केवल फल और सब्जियों से काम चलाया.

#WATCH Bear Grylls in Wales(UK): PM(Modi) is vegetarian, so there was going to be no eating of grubs or anything. But in the wild, you can survive very well off berries, roots, plants and certainly, PM spent his younger years in the wild, so he was very comfortable with that pic.twitter.com/2maEG4YXKg