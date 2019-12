भारती सिंह ने एक बार में खाया ढेर सारा आम तो एक्टर ने पति से की शिकायत, बोले- किसके साथ शादी कर ली...

Ho raha hai shuru entertainment ka full power dose!! Tune in karein on #ColorsTv and watch #NaaginBlockbuster! @karanvirbohra @haarshlimbachiyaa30 @arjunbijlani @pearlvpuri @sudhaachandran @surbhijyoti @jasminbhasin2806 @bharti.laughterqueen @niasharma90 @karishmaktanna

A post shared by Colors TV (@colorstv) on Dec 8, 2019 at 4:37am PST