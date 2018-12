Bigg Boss 12: बाहर आने पर श्रीसंत ने कही दिल की बात, बोले- ''मैंने भले ही 'बिग बॉस' नहीं जीता, लेकिन...''

टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ के हाथों 'बिग बॉस 12' की ट्रॉफी हारने के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर श्रीसंत का कहना है कि वे भले ही शो नहीं जीत पाए लेकिन उन्होंने करोड़ों लोगों का दिल जीता है. श्रीसंत ने बताया, "मैं शो का विजेता नहीं बन पाया लेकिन मैंने कईयों के दिल जीत लिए हैं. क्या यह एक बड़ी उपलब्धि नहीं है? जब मैं शो में आया था तो मैंने सोचा था कि मैं एक या दो सप्ताह में बाहर निकल जाऊंगा लेकिन मैं बचा रहा. न केवल बचा रहा मैंने शो पर दबदबा कायम रखा." चाहे वे शो को छोड़ने की धमकियां हो या सह प्रतियोगियों के साथ उनकी आक्रमक लड़ाई श्रीसंत हमेशा अपने 'बिग बॉस' के सफर के दौरान खबरों में रहे.

फाइनल में पहुंचने के उनकी रणनीति के बारे में पूछने पर 35 वर्षीय श्रीसंत ने इसे खारिज करते हुए कहा, "शो में आपने जो भी देखा वह सामान्य और स्वाभाविक था. कुछ भी पहले से तय नहीं था. मैंने कोई रणनीति भी नहीं बनाई थी." उन्होंने कहा, "मैंने कोई योजना नहीं बनाई थी कि मैं कुछ विशेष तरीके से चीजों पर प्रतिक्रिया करूंगा. मैं जैसा हूं वैसा रहा और जहां तक बात लड़ाइयों की है, वे हमेशा होंगी क्योंकि एक घर में 90 दिनों तक भिन्न मिजाज के लोगों के साथ रहना आसान नहीं है."

.@sreesanth36 and @ms_dipika's adorable relationship truly won countless hearts and their dance performance truly is the accurate representation of their ups and downs! #BB12#BiggBoss12#BB12GrandFinale#BiggBoss12Finalepic.twitter.com/EDe63SfXZR