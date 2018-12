Bigg Boss 12: करणवीर बोहरा को 'बिग बॉस' का विजेता देखना चाहती है यह अभिनेत्री, फैंस से की यह खास अपील

रियलिटी शो 'बिग बॉस 12' (Bigg Boss 12) का फिनाले में अब सिर्फ एक हफ्ता ही बचा है. ऐसे में दर्शक अपने-अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट की जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं. अभी हाल ही में 'बिग बॉस 12' (Bigg Boss) के घर से बेघर हुई सोमी खान (Somi Khan) ने दीपक ठाकुर (Deepak Thakur) को खिताब का प्रबल दावेदार माना है. कई टीवी स्टार श्रीसंत (SreeSanth), दीपिका (Deepika) और रोमिल चौधरी (Romil Choudhary) के जीतने की भी भविष्यवाणी कर रहे हैं. लेकिन 'बिग बॉस 12' (Bigg Boss 12) के फिनाले के पहले टीवी अभिनेत्री व 'बिग बॉस' की पूर्व विजेता श्वेता तिवारी (Shweta Tiwari) ने दर्शकों से अभिनेता करणवीर बोहरा (karanvir bohra) को प्यार देने और जिताने की अपील की है, जो फिलहाल 'बिग बॉस 12' (Bigg Boss) के घर में एक प्रतिभागी के रूप में हैं. एक अच्छे दोस्त की तरह उन्होंने वोटर्स से करणवीर बोहरा (karanvir bohra) को समर्थन देने की अपील की है. करणवीर बोहरा (karanvir bohra) को दर्शक काफी पसंद करते हैं और बिग बॉस 12 (Bigg Boss 12) में वो काफी अच्छा खेल रहे हैं.

Bigg Boss 12: सोमी खान ने घर से निकलते ही रोमिल चौधरी को किया इग्नोर, बताया कौन जीत सकता है खिताब

.@KVBohra, #NirmalSingh aur #RomilChoudhary ko mili hai 'Kaal Kothri' ki saza aur hogaye hain vo nominate for next week's elimination! Tune in tonight at 9 PM. #BB12#BiggBoss12@iamappyfizz@oppomobileindia@TheGarnierMan@letsdroompic.twitter.com/Eoog1TyXzV