Bigg Boss 12: श्रीसंत बने कप्तान तो घर में आया तूफान, आपस में भिड़ गईं जसलीन-सृष्टि... देखें Video

बिग बॉस 12 (Bigg Boss 12) में जैसे-जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, कंटेस्टेंट के बीच गहमा-गहमी बढ़ती हुई दिखाई देने लगी है. इस हफ्ते हुए दिवाली स्पेशल लग्जरी टास्क में कप्तान के तौर पर दो दावेदार श्रीसंत (Sreesanth) और जसलीन मथारू (Jasleen Matharu) का नाम सामने आया, जिसमें ज्यादातर घरवालों ने श्रीसंत का सपोर्ट करते दिखे. हालांकि श्रीसंत बिग बॉस हाउस के नए कप्तान बन गए हैं, लेकिन उनकी कप्तानी में कई ऐसे तूफान आए कि वूल्फ पैक कहलाने वाला सेलिब्रिटी का ग्रुप अब टूटता हुआ नजर आ रहा है. श्रीसंत ने इस हफ्ते के विलेन के रूप में जेल में भेजने के लिए करणवीर बोहरा (KaranVeer Bohra) का नाम दिया. श्रीसंत द्वारा जेल भेजने के निर्णय पर करणवीर बोहरा बौखला गए और नए कप्तान को खरी-खोटी सुनाना शुरू कर दिया.

