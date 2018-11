बिग बॉस 12 (Bigg Boss 12) में कंटेस्टेंट के तौर पर पहुंचे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी श्रीसंत ने साल 2008 में आईपीएल के दौरान स्पिनर हरभजन सिंह संग हुए थप्पड़ कांड के बारे में खुलासा किया है. बिग बॉस के घर में इन दिनों मजबूत कंटेस्टेंट्स में से एक श्रीसंत का भी नाम आता है. वह अपने इमोशनल कार्ड व माइंड गेम के लिए पहचाने जा रहे हैं. इस हफ्ते होने वाले कैप्टनसी टास्क के दौरान घर की सदस्य सुरभी राणा संवाददाता बनकर अन्य कंटेस्टेंट से ब्रेकिंग न्यूज निकलवाने की कोशिश की. सुरभी राणा ने अपना काम करते हुए श्रीसंत से ऐसी बात निकलवा दी, जिसके बारे में सभी जानना चाहते थे. हरभजन सिंह के साथ हुए थप्पड़ विवाद के बारे में श्रीसंत ने पूरी तरह से क्लीयर बात बताई.

